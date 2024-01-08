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Bozcaada ve Gökçeada'ya fırtına nedeniyle tüm feribot seferleri iptal edildi - Son Dakika
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Bozcaada ve Gökçeada'ya fırtına nedeniyle tüm feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yapılması planlanan tüm tarifeli feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi. Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Gökçeada ve Bozcaada hattında planlanan tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Bozcaada ve Gökçeada\'ya fırtına nedeniyle tüm feribot seferleri iptal edildi
08.01.2024 - 03:55,
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Bozcaada ve Gökçeada'ya fırtına nedeniyle tüm feribot seferleri iptal edildi

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yapılması planlanan tüm tarifeli feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi'ndeki fırtına nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada hattında planlanan tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Gestaş firmasından yapılan açıklamada, "Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir. Geyikli-Bozcaada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir" denildi.

Kaynak: İHA
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