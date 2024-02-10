BOZCAADA VE GÖKÇEADA'YA YARINKİ FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

BOZCAADA VE GÖKÇEADA'YA YARINKİ FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

BOZCAADA VE GÖKÇEADA\'YA YARINKİ FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Ege Denizi'nin kuzeyinde etkili olan fırtına nedeniyle GESTAŞ firması, yarın için planlanan tüm feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Geyikli-Bozcaada ile Kabatepe-Gökçeada hattında seferler yapılamayacak.

10.02.2024 14:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BOZCAADA VE GÖKÇEADA'YA YARINKİ FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Ege Denizi'nin kuzeyinde etkili olan fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Ege Denizi'nin kuzeyinde beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle yarın için planlanan tüm feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Geyikli- Bozcaada ile Kabatepe- Gökçeada hattında yarın planlanan tüm feribot seferleri yapılamayacağı bildirildi.

Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Ege Denizi, Bozcaada, Gökçeada, Fırtına, Ulaşım, Hava Durumu, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BOZCAADA VE GÖKÇEADA'YA YARINKİ FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2024 23:58:52. #1.11#
SON DAKİKA: BOZCAADA VE GÖKÇEADA'YA YARINKİ FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement