Bozdağ'dan Kolkara Ailesine Taziye Ziyareti - Son Dakika
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Bozdağ'dan Kolkara Ailesine Taziye Ziyareti

Bozdağ\'dan Kolkara Ailesine Taziye Ziyareti

TBMM Başkanvekili Bozdağ, trafik kazasında ölen Mehmet Kolkara'nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

24.11.2024 21:16
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TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Şanlıurfa'da trafik kazasında ölen Milli Yol Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Mehmet Kolkara'nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Bozdağ, Şanlıurfa'daki temasları kapsamında kentte iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden Kolkara'nın ailesini ziyaret etti.

Kazadan duyduğu üzüntüyü dile getiren Bozdağ, aileye başsağlığı dileğini iletti.

Bozdağ'a ziyaretinde Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ile AK Parti Şanlıurfa Milletvekilleri Cevahir Asuman Yazmacı, Mehmet Ali Cevheri, Abdulkadir Emin Önen, Hikmet Başak ve İbrahim Eyyüpoğlu eşlik etti.

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu dün meydana gelen kazada, Milli Yol Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Mehmet Kolkara yaşamını yitirmiş, aralarında polis memurlarının da bulunduğu 6 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bozdağ'dan Kolkara Ailesine Taziye Ziyareti - Son Dakika

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