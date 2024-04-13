Bozdağ Film Platoları Ramazan Bayramı'nda Ziyaretçilerini Ağırladı

"Kuruluş Osman" ve "Diriliş Ertuğrul" gibi yapımların çekimlerinin gerçekleştiği, Beykoz Riva'da bulunan Bozdağ Film Platoları, Ramazan Bayramı boyunca düzenlenen etkinliklerle ziyaretçileri ağırladı.
Etkinlikler kapsamında sanatçı Er Turan, bilinen eserlerinin yanı sıra sahnede ilk kez "Diriliş Ertuğrul" ve "Kuruluş Osman" dizilerinin jenerik müziklerini seslendirdi.
"Kuruluş Osman"ın oyuncuları Çağrı Şensoy ve Begüm Çağla Taşkın da platoya gelen ziyaretçilerle söyleşide buluştu.
Seyircilerin sorularını yanıtlayan sanatçılar, söyleşinin ardından katılımcılarla fotoğraf çektirdi.
Bayramın son günü ise "Kuruluş Osman" dizisinde "Bala Hatun" karakterini canlandıran oyuncu Özge Törer sevenleriyle bir araya geldi.
Aynı gün sahne alan Arslanbek Sultanbekov ve orkestrası da dinleyicileri için sevilen eserleri seslendirdi.
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Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Jandarma ekipleri tarafından kontrollü geçişler sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kazanın etkisiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Kaza sonucunda uzun araç kuyrukları oluştu.
İstanbul'da Ramazan Bayramı tatili dönüşü dolayısıyla trafikteki olası olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan tedbirler uygulanmaya başlandı. Kamyon, tır, çekici, tanker ve ağır tonajlı araçların şehre girişleri saat 05.00 itibarıyla durduruldu. Ağır tonajlı araçların yarın saat 05.00 itibarıyla yeniden kente giriş yapmalarına izin verilecek.
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