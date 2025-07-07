Bozdoğan'da Tarım Alanında Yangın Kontrol Altına Alındı

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde tarım alanında çıkan yangın havadan ve karadan müdahale sonucu kontrol altına alındı.

Kakkalan Mahallesi'ndeki tarım alanında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, Aydın Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yangında yaklaşık 10 hektarlık tarım alanının zarar gördüğü belirtildi.