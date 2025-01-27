Bozdoğan\'daki Kıl Çadırı İşletmesinde Yangın

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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde kıl çadırı üreten bir işletmede çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Olukbaşı Mahallesi'nde kıl çadırı üreten işletmede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına ait 5 arazöz, 2 su tankeri ile çevre ilçe belediyelerinin iş makineleriyle müdahale edildi.

Güçlükle kontrol altına alınan yangında iş yerinde hasar oluştu.

Yangının işçilerin molada olduğu esnada makinelerden çıktığı değerlendiriliyor.