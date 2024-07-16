Bozkırın kalbinde Kızılırmak ile bütünleşen yeşil doğa böyle görüntülendi - Son Dakika
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Bozkırın kalbinde Kızılırmak ile bütünleşen yeşil doğa böyle görüntülendi

Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde, Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ın kenarında yer alan yeşil doğa manzarası, bozkırın ortasında bölgeye ayrı bir canlılık katıyor. Göz alıcı bitki örtüsü ve serin sularıyla dikkat çeken bu bölge, özellikle yaz aylarında hem yerli halk hem de ziyaretçiler için bir cazibe merkezi haline geliyor. Çelebi Kaymakamı Mehmet Melih Dalan, bölgenin doğal güzelliklerini korumak ve tanıtmak için çağrıda bulundu.

16.07.2024 15:46
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Bozkırın kalbinde Kızılırmak ile bütünleşen yeşil doğa böyle görüntülendi

KIRIKKALE - Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde, Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ın kenarında yer alan yeşil doğa manzarası, bozkırın ortasında bölgeye ayrı bir canlılık katıyor. Göz alıcı bitki örtüsü ve serin sularıyla dikkat çeken bu bölge, özellikle yaz aylarında hem yerli halk hem de ziyaretçiler için bir cazibe merkezi haline geliyor.

Kırıkkale'nin. Çelebi ilçesi Alıcı Yeniyapan köyünde, Kızılırmak'ın kenarında bulunan alan, ailelerin hafta sonu kaçamakları için ideal bir yer sunuyor. Özellikle sıcak havalarda serinlemek isteyen çocuklar, ırmağın berrak sularında yüzerek keyifli vakit geçiriyorlar. Bölgedeki doğal güzellikler, doğa yürüyüşü, balık tutma ve fotoğrafçılık meraklılarına da hitap ediyor. Çelebi Kaymakamı Mehmet Melih Dalan, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, Anadolu'nun her köşesinin bir cennet olduğunu vurgulayarak, İç Anadolu'nun da bu güzelliklerden mahrum olmadığını belirtti. Kaymakam Dalan, Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde bulunan doğal güzellikleri ve tarımsal potansiyeli hakkında bilgiler aktardı.

"Çelebi'de böyle bir doğa harikası güzelliğimiz var"

Kaymakam Dalan, Çelebi'nin Kızılırmak kıyısında yer alan 4 köyde sulu tarım yapıldığını ifade etti. Bu bölgede kontrollü ve vahşi sulamaya engel olacak şekilde tarım yapıldığını belirterek, doğal güzelliklerin korunmasına özen gösterdiklerini dile getirdi. Dalan, "Anadolu'muzun her bir köşesi cennet. Anadolu'muzun her bir yeri kendine göre özellikleri var. Bu bölgeyi özel kılan da şu; İç Anadolu dediğimiz zaman insanımızın aklına doğal olarak boz, susuz, arpa, buğday, tarımsal anlamda ekilen biçilen yerler geliyor. Lakin, Kırıkkale Çelebi'de böyle bir doğa harikası güzelliğimiz var" dedi.

"Doğal güzelliklerin korunması gerekiyor"

Bölgenin tanıtımını yaparak insanları bu güzellikleri görmeye davet ettiklerini anlatan Kaymakam Dalan, İç Anadolu'nun sadece bozkırdan ibaret olmadığını, her köşesinin farklı güzellikler barındırdığını belirtti. Vatandaşlara bu güzellikleri korumaları gerektiği konusunda uyarıda bulunan Dalan, "Buraları da bizim korumamız gerekiyor. Maalesef biliyorsunuz bilinçsizce yapılan davranışlarla, kirletmeye yönelik davranışlar bizi çok olumsuz etkileyecektir. Ama ben biliyorum ki inanıyorum ki vatandaşlarımız bunun farkında. Zaten gelip gördükleri zaman böyle bir güzelliği kirletmeyeceklerini, böyle bir güzelliğin kenarında, suyumuzun, sazlığımızın kenarında bu doğal ortam içerisinde pikniklerini yapabilecekler" şeklinde konuştu.

"Cennet bir coğrafyada yaşıyoruz"

Kaymakam Mehmet Melih Dalan, vatandaşları İç Anadolu'nun farklı güzelliklerini keşfetmeye ve bu güzellikleri korumaya davet etti. Dalan, "Cennet bir coğrafyada yaşıyoruz. Gözlerimizi kapatmayalım, gözlerimizi açalım. Bozkırın ortasında biz bir yeşil vadide yaşıyoruz aslında. Bunun tanıtımını yaparak insanlarımıza göstermek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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