Bozkırın saklı cenneti kendine hayran bırakıyor - Son Dakika
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Bozkırın saklı cenneti kendine hayran bırakıyor

Sivas'ın Yıldız Beldesinde bulunan Değirmenaltı Mağaraları ve Şelalesi, yeşil renkleri, su sesi ve mesire alanıyla görenleri kendine hayran bırakıyor. Şelale, çevre il ve ilçelerden ziyaretçilerini ağırlıyor. Ziyaretçiler, buranın huzur veren özelliğini ve şehir hayatından kaçış noktası olduğunu belirtiyor.

03.06.2024 16:14
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Bozkırın saklı cenneti kendine hayran bırakıyor

SİVAS - Sivas'ın Yıldız Beldesinde bulunan ve saklı cennet olarak bilinen Değirmenaltı Şelalesi, görenleri kendine hayran bırakıyor. Turizme kazandırılması hedeflenen şelale, çevre il ve ilçelerden ziyaretçilerini ağırlıyor.

Sivas'ın Yıldız beldesinde bulunan Değirmenaltı Mağaraları ve Şelalesi görenleri kendine hayran bırakıyor. Yeşil renklerin tonu, su sesi ve mesire alanıyla birlikte dikkatleri üzerine çeken Değirmenaltı Şelalesi, çevre halkı tarafından da yoğun ilgi görüyor. Kent merkezine 52 kilometre uzaklıkta bulunan şelale, hafta içi ve hafta sonu ziyaretçilerini ağırlıyor.

"Buranın insana huzur veren bir özelliği var"

Değirmenaltı Şelalesine ilk kez geldiğini söyleyen Özlem Küçükkaya, "Çok şahane bir yer, şelaleyi çok beğendim. Ağaçlıklar, yeşillikler şahane. Buranın insana huzur veren bir özelliği var. Bu şelaleye herkesin gelmesini ve görmesini tavsiye ederim" dedi.

Lise 2'nci sınıf öğrencisi Hiranur Küçükkaya ise, "Buraya ikinci kez geliyorum. Özellikle sınav haftamdan sonra buraya gelince kendimi dinlenmiş hissediyorum. Çok güzel bir yer. Şehir hayatından sıkılmış insanların buraya gelmeleri iyi olur diye düşünüyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

Sivas, Doğa, Turizm, Güncel, Son Dakika

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