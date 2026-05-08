Bozkurt ilçesinde Karayolu Trafik Güvenliği Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.
Bozkurt Anadolu İmam Hatip Okulu çıkışında düzenlenen etkinlikte Kaymakam İsmail Koçdoğan ve Belediye Başkanı Muammer Yanık, bisikletli çocuklara kask takmanın önemini anlatarak kask hediye etti.
Etkinliğin ardından Kaymakam Koçdoğan, Belediye Başkanı Yanık, İlçe Emniyet Amiri Özhan Dursun Çalık, İlçe Jandarma Komutanı Coşkun Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Recep Atak çocuklarla sohbet etti.???????
Son Dakika › Güncel › Bozkurt'ta Trafik Güvenliği Etkinliği - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?