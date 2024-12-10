Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde otomobil ile pikabın çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kastamonu-Bozkurt kara yolunun Isırganlık mevkisinde Cemalettin Ç. idaresindeki 37 ACA 536 plakalı otomobil ile Mehmet Emre B'nin kullandığı 61 AR 668 plakalı pikap çarpıştı.
Kazada otomobilin sürücüsü ile otomobilde bulunan Ekrem Güneş (36) yaralandı.
Ambulansla Bozkurt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Güneş, hayatını kaybetti.
Son Dakika › Güncel › Bozkurt'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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