Bozkurt'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Bozkurt İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından, uyuşturucu madde kullanan ve satanlara yönelik çalışma yapıldı.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonda 2 zanlının ikametinde arama yapıldı. Aramada 53,16 gram sentetik uyuşturucu ile 5,36 gram esrar ele geçirildi.
Yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.
