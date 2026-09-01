Bozkurt ve Abana'nın Göz Bebeği Devlet Hastanesi Kapılarını Açtı: İlk Ziyaret Heyetten
Bozkurt-Abana Devlet Hastanesi, düzenlenen ziyaretle birlikte hizmete başladı. AK Parti Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci, Bozkurt ve Abana Belediye Başkanları ile İl Sağlık Müdürü hastaneyi gezerek yetkililerden bilgi aldı. Ekmekci, hastanenin iki ilçeye hayırlı olması temennisinde bulundu.
Bozkurt- Abana Devlet Hastanesi hizmete başladı.
AK Parti Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci, Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık, Abana Belediye Başkanı Seda Oyar, Kastamonu İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, AK Parti Kastamonu İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu hastaneyi ziyaret etti.
Hastane yönetiminden bilgi alan Ekmekci, vatandaşlarla bir süre sohbet etti.
Ekmekci, hastanenin, Bozkurt ve Abana ilçelerine hayırlı olması temennisinde bulundu.
Kaynak: AA
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