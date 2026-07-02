Bozok'un Yeni Evi: Ankara - Son Dakika
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Bozok'un Yeni Evi: Ankara

Bozok\'un Yeni Evi: Ankara
02.07.2026 12:18
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Yozgat'tan Ankara'ya getirilen makak maymunu Bozok, yeni yuvasında mutlu bir yaşam sürüyor.

Yozgat'ta vatandaşlarca bulunan ve koruma altına alınan makak maymunu Bozok, getirildiği yeni yuvası Ankara Büyükşehir Belediyesi Atatürk Çocukları ve Doğal Yaşam Parkı'na alıştı.

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde vatandaşlar tarafından bulunan, İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince teslim alınan Bozok Ankara'ya getirilmişti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Atatürk Çocukları ve Doğal Yaşam Parkı'nda karantina altında tutulan Bozok, yeni yaşam alanına uyum sağladı.

İlk geldiği günlerde günün büyük bölümünü çevresini izleyerek geçiren Bozok'un davranışları ve beslenme alışkanlıkları yakından takip edildi.

Veteriner hekimlerce sağlık kontrolleri yapılan, yediği ve yemediği besinler tespit edilen "Bozok", bakıcısının verdiği besinleri tek tek inceleyip seçiyor. Makak maymunu "Bozok", bibere ve yeşil yapraklı besinlere ilgi gösterirken çileği ise sevmiyor.

Bozok, yeni yuvasına alışarak, bakıcısını gördüğünde ters takla atıyor ve ziyaretçilere görsel şölen sunuyor.

"Sağlığı gayet yerinde ve kendisi çok mutlu"

Ankara Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Daire Başkanlığında görevli veteriner hekim İbrahim Duman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, maymun Bozok'un ilk geldiği zamanlar yorgun olduğunu ve bakıcısına alışamadığını söyledi.

Duman, "Zaman geçtikçe Bozok'un bakıcısı ile ilişkileri iyi ilerledi. Şu anda sağlığı gayet yerinde ve kendisi çok mutlu. Vatandaşlarımız da büyük bir ilgiyle gelip burada bakabiliyorlar." dedi.

Bozok'un ilk geldiği günlerde mizacının sert olduğunu aktaran Duman, "Bozok, güzel bir yaşam içerisine girmiş durumda. Bakıcısının ve bizim takibimiz sayesinde çok çekirdekli meyveleri sevmediğini, pek hoşlanmadığını tespit ettik. Biberi, muzu, havucu ve salatalığı gayet beğenerek tüketiyor." diye konuştu.

Duman, Bozok'un bakıcısını gördüğünde farklı bir sevinç yaşayarak takla attığını ve bakıcısıyla aralarında bağ oluştuğunu anlattı.

Duman, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında makak maymunu gibi vahşi hayvanların sahiplenilmesi ve evde beslenmesinin yasak olduğunu da hatırlattı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hayvanlar, Yozgat, Ankara, Güncel, Çevre, Son Dakika

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