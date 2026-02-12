Bozova'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Bozova'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Bozova\'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
12.02.2026 11:30
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde Hüseyin Yıldırım, evinin önünde silahlı saldırıya uğrayarak öldü.

ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde Hüseyin Yıldırım (41), evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Denizbacı Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin önünde kaputu açık bir araç gören Hüseyin Yıldırım, arızalandığını düşünerek yanına gittiğinde silahlı saldırıya uğradı. Yıldırım'ı kanlar içinde görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Yıldırım'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Hüseyin Yıldırım'ın cansız bedeni otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken; jandarma saldırıyı gerçekleştirip otomobille bölgeden ayrılan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: DHA

