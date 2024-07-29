Bozüyük Belediye Başkanı Aşure Günü Etkinliğine Katıldı - Son Dakika
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Bozüyük Belediye Başkanı Aşure Günü Etkinliğine Katıldı

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Hacı Bektaş-ı Veli Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği ve Cemevi tarafından düzenlenen 'Aşure Günü' etkinliğine katıldı. Başkan Bakkalcıoğlu etkinlikte yaptığı konuşmada birlik ve beraberliğin artmasına vesile olan etkinliğe emeği geçenlere teşekkür etti.

29.07.2024 10:43  Güncelleme: 11:50
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(BİLECİK)- Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Hacı Bektaş-ı Veli Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği ve Cemevi tarafından düzenlenen 'Aşure Günü' etkinliğine katıldı.

Hacı Bektaş-ı Veli Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği ve Cemevi tarafından düzenlenen 'Aşure Günü' etkinliğine Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Karasu, Kent Konseyi Başkanı Nermin Nalbantoğlu ve kent konseyi yönetim kurulu, İl Genel Meclis Üyeleri, Bozüyük Hacı Bektaş-ı Veli Derneği Başkanı Ali Merdan Erdoğan, dernek yönetimi ve üyeleri ile davetliler katıldı. Başkan Bakkalcıoğlu etkinliğe katılan herkesi selamladı. Etkinlikte dualar edilmesinin ardından davetlilere aşure ikramında bulunuldu.

Etkinliğin sonunda Bakkalcıoğlu, "Allah aşure hayrınızı kabul etsin. Muharrem ayı sofralarımıza bolluk ve bereket getirsin. Birlik ve beraberliğimizin artmasına vesile olan bu etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bozüyük Belediye Başkanı Aşure Günü Etkinliğine Katıldı - Son Dakika

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