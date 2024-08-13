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(BİLECİK)- Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile bir araya geldi.

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i makamında ziyaret ederek bir süre sohbet etti. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunulan ziyaretin sonunda Bakkalcıoğlu, Bozbey'e misafirperverliği dolayısıyla teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.