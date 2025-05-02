Bozüyük Belediyesi Güreş Takımı Uluslararası Şampiyonalara Katılma Hakkı Kazandı

(BİLECİK)- Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü'nün başarılı güreş sporcuları, katıldıkları kadınlar ve erkekler güreş turnuvalarında elde ettikleri derecelerle uluslararası şampiyonalara ve Türkiye şampiyonalarına katılmaya hak kazandı.

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü sporcusu Ayşe Nazlı Aşut, 76 kiloda 15-16 Nisan'da Çorum'da yapılan ve 420 sporcunun katıldığı U20 Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye 5'incisi olmayı başardı. Sporcu elde ettiği bu başarı ile 6-8 Mayıs günleri arasında Antalya'da düzenlenecek Uluslararası Şampiyonlar Turnuvası'nda Milli Takım'da yer alarak Bozüyük'ü temsil edecek.

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü sporcusu Çağdaş Orkun Dombaycı, 68 kiloda 26-29 Nisan günleri arasında Bilecik'te yapılan ve 470 sporcunun katıldığı U17 Erkekler Türkiye Güreş Şampiyonası Grup Müsabakaları'nda çeyrek finale kalarak ilk 8'e girme başarısı gösterdi ve Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü sporcularından Azra Uğuz, 42 kiloda 28-30 Nisan arasında yapılan Okul Sporları Bayanlar Türkiye Güreş Şampiyonası'nda 520 sporcu arasından çeyrek finale kalarak Türkiye 8.'si; Feride Nazlı Arıcan da 36 kiloda çeyrek finale kalarak, Türkiye 8'incisi oldu. Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü sporcuları 18-28 Haziran arasında Sivas'ta yapılacak U10 yaş U14 yaş Küçükler Türkiye Güreş Şampiyonası'na toplamda 22 sporcu ile katılım sağlayacak.