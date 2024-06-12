(BİLECİK)- Bozüyük Belediyesi, ilçe sakinlerinin kurban ibadetini sağlıklı ve güvenli koşullar altında gerçekleştirebilmesi için hazırlıklarını sürdürüyor.
Bozüyük Belediyesi, mezbaha bahçesini bariyerlerle bölerek kurban satış bölümleri oluşturdu. Kurban Bayramı'na kadar hayvan satışlarının yapılacağı bu alanlardan yer kiralamak isteyen kurban yetiştiricileri, belediyenin mezbahasına başvurarak yer talebinde bulunabilecek.
Son Dakika › Güncel › Bozüyük Belediyesi Kurban Satış Alanları Hazırlıyor - Son Dakika
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