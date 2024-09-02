Bozüyük Belediyesi, Kurtuluş Gününü Haluk Levent Konseriyle Kutladı

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(BİLEXCİK)- Bozüyük Belediyesi, ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yılını, Haluk Levent konseri ile kutladı. Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu "Konser alanımızı hınca hınç doldurarak kurtuluş coşkusuna ortak olan değerli hemşehrilerime ve etkinliklerin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Büyük zaferin ve kurtuluşumuzun 102'nci yılı kutlu olsun" dedi.

Bozüyük Belediyesi tarafından 4 Eylül Kurtuluş Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen Haluk Levent Kurtuluş Konseri programı, kapalı pazar otoparkında yapıldı. Konser programına, Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ve eşi Merih Bakkalcıoğlu, CHP Bilecik İl Başkanı Ali Özdemir, İlçe Başkanı İsmail Akçasoy, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Haluk Levent yaklaşık iki saat süren sahne performansıyla dinleyenlere keyifli anlar yaşattı. 4 Eylül Kurtuluş günü dolayısıyla konser öncesinde alana giren herkese, Belediye tarafından bayrak dağıtıldı.

Haluk Levent'e çiçek takdimi için sahneye çıkan Başkan Bakkalcıoğlu, "Sevgili hemşehrilerim, şimdi bir insanın sesi güzel olabilir, şarkılarını toplumun büyük bir kesimi sevebilir. Çok sevilebilir bu insan, ama Haluk Levent sadece ses sanatçısı değil, depremin olduğu günden beri, toplumun her kesimine ulaşan, hala deprem için perhiz tuttuğundan dolayı fotoğraf bile çektirmeyen ve şunu söylemek istiyorum sevgili Haluk Levent sen alnından öpülesi bir insansın" dedi.

Başkan Bakkalcıoğlu, Haluk Levent'e Bozüyük'ün seramiğinden yapılmış Atatürk plaketi takdim etti. Haluk Levent de Bozüyük'te olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu ifade ederek "Ben aranızda olmaktan gerçekten mutluyum. Çünkü ben korona döneminde buraya gelecektim maalesef gelemedim. Covid olmuştum gelememiştim. Şimdi geldiğim için çok mutluyum. İyi ki sizinleyim" dedi.

Program, havai fişek gösterisi ve İzmir Marşı ile sona erdi