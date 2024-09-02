Bozüyük Belediyesi, Kurtuluş Gününü Haluk Levent Konseriyle Kutladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bozüyük Belediyesi, Kurtuluş Gününü Haluk Levent Konseriyle Kutladı

Bozüyük Belediyesi, ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yılını Haluk Levent konseriyle kutladı. Konser programına çok sayıda katılım oldu ve etkinlikler büyük bir coşkuyla gerçekleşti.

02.09.2024 12:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(BİLEXCİK)- Bozüyük Belediyesi, ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yılını, Haluk Levent konseri ile kutladı. Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu "Konser alanımızı hınca hınç doldurarak kurtuluş coşkusuna ortak olan değerli hemşehrilerime ve etkinliklerin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Büyük zaferin ve kurtuluşumuzun 102'nci yılı kutlu olsun" dedi.

Bozüyük Belediyesi tarafından 4 Eylül Kurtuluş Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen Haluk Levent Kurtuluş Konseri programı, kapalı pazar otoparkında yapıldı. Konser programına, Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ve eşi Merih Bakkalcıoğlu, CHP Bilecik İl Başkanı Ali Özdemir, İlçe Başkanı İsmail Akçasoy, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Haluk Levent yaklaşık iki saat süren sahne performansıyla dinleyenlere keyifli anlar yaşattı. 4 Eylül Kurtuluş günü dolayısıyla konser öncesinde alana giren herkese, Belediye tarafından bayrak dağıtıldı.

Haluk Levent'e çiçek takdimi için sahneye çıkan Başkan Bakkalcıoğlu, "Sevgili hemşehrilerim, şimdi bir insanın sesi güzel olabilir, şarkılarını toplumun büyük bir kesimi sevebilir. Çok sevilebilir bu insan, ama Haluk Levent sadece ses sanatçısı değil, depremin olduğu günden beri, toplumun her kesimine ulaşan, hala deprem için perhiz tuttuğundan dolayı fotoğraf bile çektirmeyen ve şunu söylemek istiyorum sevgili Haluk Levent sen alnından öpülesi bir insansın" dedi.

Başkan Bakkalcıoğlu, Haluk Levent'e Bozüyük'ün seramiğinden yapılmış Atatürk plaketi takdim etti. Haluk Levent de Bozüyük'te olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu ifade ederek "Ben aranızda olmaktan gerçekten mutluyum. Çünkü ben korona döneminde buraya gelecektim maalesef gelemedim. Covid olmuştum gelememiştim. Şimdi geldiğim için çok mutluyum. İyi ki sizinleyim" dedi.

Program, havai fişek gösterisi ve İzmir Marşı ile sona erdi

Kaynak: ANKA

Bozüyük Belediyesi, Haluk Levent, Bozüyük, Kültür, Müzik, Kültür Sanat, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bozüyük Belediyesi, Kurtuluş Gününü Haluk Levent Konseriyle Kutladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:26 13 gündür kayıp olan Narin’in amcası adliyeye sevk edildi 13 gündür kayıp olan Narin'in amcası adliyeye sevk edildi
11:08 ABD’li dev banka Türkiye için dolar tahminini değiştirdi Resmen uçuşa geçecek ABD'li dev banka Türkiye için dolar tahminini değiştirdi! Resmen uçuşa geçecek
09:52 Bu acının tarifi yok Ahu Tuğba’nın kızı, annesini ölü bulduğu anları anlattı Bu acının tarifi yok! Ahu Tuğba'nın kızı, annesini ölü bulduğu anları anlattı
09:47 AK Partili ismin çıkışı milyonları heyecanlandırdı Emekli maaşları için yeni sistem önerisi AK Partili ismin çıkışı milyonları heyecanlandırdı! Emekli maaşları için yeni sistem önerisi
21:34 Sabrı taşan İsrailliler meydanlara indi Hepsinin istekleri aynı Sabrı taşan İsrailliler meydanlara indi! Hepsinin istekleri aynı
21:29 Trabzonspor, Eyüpspor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı Trabzonspor, Eyüpspor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı
21:07 RAMS Başakşehir, Antalyaspor’u 5-2 mağlup ederek tarihi bir geri dönüş yaptı RAMS Başakşehir, Antalyaspor'u 5-2 mağlup ederek tarihi bir geri dönüş yaptı
21:04 Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen’e maç çıkışı yumruklu saldırı Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e maç çıkışı yumruklu saldırı
20:12 Kayıp Narin her yerde aranıyor Muhtar amcanın gözaltı süresi uzatıldı Kayıp Narin her yerde aranıyor! Muhtar amcanın gözaltı süresi uzatıldı
20:03 Yalova’yı karıştıran olay ’’Uçak düştü’’ denildi, gerçek bambaşka çıktı Yalova'yı karıştıran olay! ''Uçak düştü'' denildi, gerçek bambaşka çıktı
19:16 Sinema sanatçısı Ahu Tuğba Miami’deki evinde hayatını kaybetti Sinema sanatçısı Ahu Tuğba Miami'deki evinde hayatını kaybetti
18:42 Maçın bile önüne geçti Premier Lig’in dünyaca ünlü yıldızından Yusuf Dikeç pozu Maçın bile önüne geçti! Premier Lig'in dünyaca ünlü yıldızından Yusuf Dikeç pozu
18:32 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Türkiye, Suriye’den askerlerini çekmeyi görüşmeye hazır Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Türkiye, Suriye'den askerlerini çekmeyi görüşmeye hazır
18:13 Semih Güler, Tümer Metin’in eleştirilerine yanıt verdi Semih Güler, Tümer Metin'in eleştirilerine yanıt verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2024 13:04:03. #1.12#
SON DAKİKA: Bozüyük Belediyesi, Kurtuluş Gününü Haluk Levent Konseriyle Kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement