Bozüyük Belediyesi'nin Olağan Meclis Toplantısında 10 Gündem Maddesi Görüşüldü

(BİLECİK)- Bozüyük Belediyesi'nin mart ayı olağan meclis toplantısında müdürlük yönetmelikleri, kadro değişiklikleri ve ramazan yardımı gibi gündem maddeleri görüşüldü.

Mart ayı olağan meclis toplantısı, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Metristepe Kültür Merkezi Meclis Salonu'nda yapılan toplantıda on gündem maddesi görüşüldü. Toplantıda, belediye müdürlüklerinin görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen mevcut yönetmeliklerin güncellenmesi ile yeni kurulan müdürlükler için hazırlanan yönetmelik taslakları oy birliğiyle Plan ve Bütçe Komisyonu'na sevk edildi. İlgili kanun maddeleri ve yönetmelikler doğrultusunda boş kadro ünvan değişikliği ile dolu kadro derece değişikliği yapılması konuları oy birliği ile kabul edildi. Ardından imar planı değişiklikleri ile ilgili maddeler oy birliği ile Plan ve Bütçe Komisyonu'na sevk edildi.

Mecliste ayrıca, sosyal yardımlarla geçimini sürdüren ve Cansuyu Nakdi Yardım Projesi'nden yararlanan ihtiyaç sahibi vatandaşlara ramazan ayında bir defaya mahsus yapılacak yardım miktarı görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda yardım tutarı 2026 mali yılı için bin 750 TL olarak belirlendi. Toplantıda son olarak Belediye İmar Komisyonu'na sevk edilen konular görüşülerek karara bağlandı. Gündem maddelerinin tamamlanmasının ardından Başkan Bakkalcıoğlu, muhtarlarla görüşerek istek ve taleplerini dinledi.