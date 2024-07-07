Bozüyük Belediyesi Milli Takım'ın çeyrek final mücadelesini dev ekrana taşıdı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bozüyük Belediyesi Milli Takım'ın çeyrek final mücadelesini dev ekrana taşıdı

Bozüyük Belediyesi, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Milli Takım'ın çeyrek final mücadelesini dev ekrana taşıdı. Cumhuriyet Meydanı'na gelen ilçeliler milli takıma destek verdi.

07.07.2024 12:13  Güncelleme: 13:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(BİLECİK) - Bozüyük Belediyesi, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Milli Takım'ın çeyrek final mücadelesini dev ekrana taşıdı. Cumhuriyet Meydanı'na gelen ilçeliler milli takıma destek verdi.

Millilerin çeyrek finalde Hollanda ile karşı karşıya geldiği maçı, Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ve eşi Merih Bakkalcıoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Orhan Bozdemir, Belediye Meclis üyeleri ve vatandaşlar büyük bir heyecanla izledi. Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran ve ellerindeki Türk bayrakları ile tezahüratta bulunan Bozüyüklüler, alkışlarla da milli takıma destek verdi.

Millilerin attığı maçın ilk golü meydanda adeta bir bayram havası estirirken; Hollanda'nın maçın ikinci yarısında attığı iki gol ise taraftarları üzdü.

Maçın ardından Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu A Milli Futbol Takımı'na Avrupa Futbol Şampiyonası'nda verdiği mücadele ile yaşattıkları gurur için teşekkür ederek,"Teşekkürler Bizim Çocuklar, sizinle gurur duyuyoruz! Çeyrek final heyecanını Cumhuriyet Meydanı'nda tüm Bozüyük tek yürek olarak hep birlikte yaşadık. Euro2024 Çeyrek Finali'nde verdiği mücadeleden dolayı Milli Takımımızı yürekten kutluyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Meydanı, Bozüyük Belediyesi, Milli Takım, Bozüyük, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bozüyük Belediyesi Milli Takım'ın çeyrek final mücadelesini dev ekrana taşıdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:41 Malatya’da tüfekle aile katliamı: Eşi, kızı ve torununu öldürüp intihar girişiminde bulundu Malatya'da tüfekle aile katliamı: Eşi, kızı ve torununu öldürüp intihar girişiminde bulundu
11:53 Acun mağlubiyetin faturasını Montella’ya kesti: Değişiklik konusunda geç kalındı Acun mağlubiyetin faturasını Montella'ya kesti: Değişiklik konusunda geç kalındı
11:40 Şimşek’ten Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi yorumu: Akaryakıt istasyonlarındaki vergi kaybını önleyeceğiz Şimşek'ten Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi yorumu: Akaryakıt istasyonlarındaki vergi kaybını önleyeceğiz
11:06 İngilizler 3 futbolcumuza hayran kaldı Hollanda maçındaki oyunlarını öve öve bitiremediler İngilizler 3 futbolcumuza hayran kaldı! Hollanda maçındaki oyunlarını öve öve bitiremediler
09:35 Bengü’den sonra bu kez de Cem Adrian Van Kültür Yolu Festivali’nde yüzüne su şişesi fırlattılar Bengü'den sonra bu kez de Cem Adrian! Van Kültür Yolu Festivali'nde yüzüne su şişesi fırlattılar
11:52 Barış Alper Yılmaz, Hollandalıları şaşkına çevirdi: Bu nasıl olabilir Barış Alper Yılmaz, Hollandalıları şaşkına çevirdi: Bu nasıl olabilir?
11:18 Verdiği kararlarla saç baş yoldurdu Hakem Turpin, turu Hollanda’ya hediye etti Verdiği kararlarla saç baş yoldurdu! Hakem Turpin, turu Hollanda'ya hediye etti
10:55 Yasemin Ilıcalı’nın son hali dikkat çekti: Bu yaşta neden silikon Yasemin Ilıcalı'nın son hali dikkat çekti: Bu yaşta neden silikon?
10:44 SGK’dan emeklilere özel yeni site Dijital kimlik kartıyla indirimlerden faydalanabilecekler SGK'dan emeklilere özel yeni site! Dijital kimlik kartıyla indirimlerden faydalanabilecekler
10:26 5 metre yüksekten düştüler Aynı aracın içindeki 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı 5 metre yüksekten düştüler! Aynı aracın içindeki 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
10:20 Saldırıya uğramaktan korkan kağıt toplayıcısı motosikletine “Suriyeli değilim“ yazdı Saldırıya uğramaktan korkan kağıt toplayıcısı motosikletine "Suriyeli değilim" yazdı
10:12 Hindistan’da yıldırım çarpması sonucu 19 kişi hayatını kaybetti Hindistan'da yıldırım çarpması sonucu 19 kişi hayatını kaybetti
10:05 Karar bozuldu, cesetsiz cinayet davası sil baştan Karar bozuldu, cesetsiz cinayet davası sil baştan
09:05 Terk edilmiş 2 araç mahallenin korkulu rüyası oldu: İçeriden sallana sallana çıkıyorlar Terk edilmiş 2 araç mahallenin korkulu rüyası oldu: İçeriden sallana sallana çıkıyorlar
08:29 CHP’li başkandan TOGG hamlesi Makam aracını düğün arabası olarak vatandaşların hizmetine tahsis etti CHP'li başkandan TOGG hamlesi! Makam aracını düğün arabası olarak vatandaşların hizmetine tahsis etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2024 13:13:36. #1.11#
SON DAKİKA: Bozüyük Belediyesi Milli Takım'ın çeyrek final mücadelesini dev ekrana taşıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement