Bozüyük Belediyesi Milli Takım'ın çeyrek final mücadelesini dev ekrana taşıdı

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(BİLECİK) - Bozüyük Belediyesi, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Milli Takım'ın çeyrek final mücadelesini dev ekrana taşıdı. Cumhuriyet Meydanı'na gelen ilçeliler milli takıma destek verdi.

Millilerin çeyrek finalde Hollanda ile karşı karşıya geldiği maçı, Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ve eşi Merih Bakkalcıoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Orhan Bozdemir, Belediye Meclis üyeleri ve vatandaşlar büyük bir heyecanla izledi. Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran ve ellerindeki Türk bayrakları ile tezahüratta bulunan Bozüyüklüler, alkışlarla da milli takıma destek verdi.

Millilerin attığı maçın ilk golü meydanda adeta bir bayram havası estirirken; Hollanda'nın maçın ikinci yarısında attığı iki gol ise taraftarları üzdü.

Maçın ardından Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu A Milli Futbol Takımı'na Avrupa Futbol Şampiyonası'nda verdiği mücadele ile yaşattıkları gurur için teşekkür ederek,"Teşekkürler Bizim Çocuklar, sizinle gurur duyuyoruz! Çeyrek final heyecanını Cumhuriyet Meydanı'nda tüm Bozüyük tek yürek olarak hep birlikte yaşadık. Euro2024 Çeyrek Finali'nde verdiği mücadeleden dolayı Milli Takımımızı yürekten kutluyorum" dedi.