Bozüyük Belediyesi'nden Kandil Dolayısıyla Vatandaşlara Cezerye İkramı

(BİLECİK)- Bozüyük Belediyesi tarafından Miraç Kandili dolayısıyla ilçe genelindeki camilerde vatandaşlara cezerye ikramında bulunuldu.

Bozüyük Belediyesi, Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlara cezerye ikram etti. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen cezerye ikramı; kandil ve namaz için camilere gelen vatandaşlara yapıldı. Yatsı namazı çıkışında vatandaşların kandilini kutlayan görevliler, vatandaşlara Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nun selamlarını iletti. İlçe genelindeki tüm camilerde dağıtılan ikramlar, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.