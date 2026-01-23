Bozüyük Belediyesi'nin "Belediyemiz Sanatevi Sömestir Tatili Atölyeleri" Sona Erdi - Son Dakika
Bozüyük Belediyesi'nin "Belediyemiz Sanatevi Sömestir Tatili Atölyeleri" Sona Erdi

23.01.2026 17:44  Güncelleme: 21:09
Bozüyük Belediyesi, Sömestir Tatili etkinlikleri kapsamında düzenlediği atölyelerle öğrencilerin sanatsal yeteneklerini geliştirmelerini sağladı. Bir hafta süren etkinliklerde pantomim, makyaj, drama ve dokulu tablo gibi çeşitli atölyeler gerçekleştirildi.

(BİLECİK)- Bozüyük Belediyesi'nin yoğun ilgi gören Belediyemiz Sanatevi Sömestir Tatili Atölyeleri, "Pantomim ve Makyaj Atölyesi" ile sona erdi.

Belediyemiz Sanatevi'nde düzenlenen Sömestir Tatili Atölyeleri sona erdi. Bir hafta süren etkinliklerde öğrenciler, hem eğlenceli zaman geçirdi hem de sanatsal yeteneklerini geliştirme fırsatı buldu.

Atölye, "P4C (Çocuklar ve Toplumla Felsefe) Atölyesi" ile başladı. 10 ile 12 yaş ve üzeri grubundaki öğrencilerin katılım sağladığı atölye çalışması, eğitmen Erdinç Yangel yönetiminde dört ayrı öğrenci grubuyla gerçekleştirildi. Öğrenciler, "Birlikte Düşünme Topluluğu" olmanın deneyimini de yaşadı. Eğitmen Ceren Tüysüz yönetiminde dört ayrı öğrenci grubuyla gerçekleştirilen "Özel Bireyler Drama Atölyesi"nde ise katılımcılar yeteneklerini keşfetti.

"Dokulu Tablo Atölyesi"nde ise öğrenciler, dokunsal deneyimi merkeze alan sanatsal üretim süreci için bir araya geldi. 5–6 yaş ve üzeri çocuklardan oluşan öğrenci grupları, farklı dokularla çalışarak el becerilerini geliştirirdi, hayal güçlerini özgürce ifade etme imkanı buldu. Eğitmen Çiğdem Öztürk gözetiminde yapılan "Maske Tasarım Atölyesi"ne katılan 8-10 yaş ve üzeri öğrenciler, hayal güçlerini kullanarak özgün maskeler tasarlardı. 15 yaş ve üzeri öğrencilerin katıldığı "Pantomim ve Makyaj Atölyesi"nde gençler, beden dili ve ifade becerilerini keşfederken hayal güçlerini özgürce yansıttı. Atölye, pantomim eğitmeni Mehmet Selin Sağdıç gözetmenliğinde gerçekleşti.

Bir hafta boyunca süren atölyeler, çocuklara hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim sundu.

Kaynak: ANKA

