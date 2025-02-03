Bozüyük Belediyesi Ramazan Hazırlıklarına Temizlikle Başladı

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(BİLECİK)- Bozüyük Belediyesi, ramazan ayı hazırlıklarına, ilçe genelindeki camilerde yapılan temizlik çalışmalarıyla başladı.

Bozüyük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayında vatandaşların ibadet yeri camilerin daha temiz ve sağlıklı olması için çalışıyor.

Vatandaşların temiz alanda ibadet edebilmelerini sağlamak amacıyla cami ve mescitlerde belirli program dahilinde temizlik çalışmalarını yürüten ekiplerince cami içindeki halılar süpürülüyor, kapı ve camlar siliniyor, ayakkabılıklar temizleniyor.