Bozüyük Belediye Meclisi Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Bozüyük Belediye Meclisi Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı Yapıldı

03.07.2026 17:53  Güncelleme: 19:04
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Bozüyük Belediyesi Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Başkan Mehmet Talat Bakkalcıoğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda 3 gündem maddesi görüşülerek komisyonlara sevk edildi.

(BİLECİK) - Bozüyük Belediyesi Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nun yönetiminde gerçekleştirildi.

Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi Meclis Salonu'nda yapılan toplantıda 3 gündem maddesi görüşüldü. Toplantı öncesinde salona gelen Cumhuriyet Halk Partisi Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ile birlikte meclis üyelerini selamladı.

Ardından gündemin ilk sırasında yer alan "5393 sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin f bendi gereğince, Bozüyük Belediyesi İktisadi ve Sosyal Tesisler İşletmesi Cemalettin Köklü Parkı ve otomatlarda satılacak ürünlerin fiyatlarının görüşülmesi" konusu oy birliği ile Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edildi. Gündemin 2'nci maddesinde yer alan "Gelişme Konut alanında kalan Baharözü Mahallesi 1530 ada 1 parselde yol açılması amaçlı plan değişikliği yapılması" konusu ile gündemin 3'üncü maddesinde yer alan "Sanayi alanında kalan Yeni Mahalle 287 ada 134 parselde yol açılması amaçlı plan değişikliği yapılması konusu" oy birliği ile Belediye İmar Komisyonu'na sevk edildi. Bir sonraki meclis toplantısı, 3 Eylül 2026 Perşembe günü saat 15.00'te yapılacak.

Gündem maddelerinin tamamlanmasının ardından Başkan Bakkalcıoğlu, muhtarlarla görüşerek istek ve taleplerini dinledi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bozüyük Belediye Meclisi Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bozüyük Belediye Meclisi Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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