Bozüyük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü fırın ve unlu mamul işletmelerini denetledi

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(BİLECİK)- Bozüyük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki fırın ve unlu mamul işletmelerini denetledi.

Halk sağlığını tehdit edebilecek olumsuzlukların önüne geçmek için inceleme yapan Zabıta Müdürlüğü ekipleri, son olarak fırın ve unlu mamul üretim ve satışı gerçekleştiren işletmeleri denetledi. Yapılan denetimlerde, fiyat, gramaj ve hijyen koşulları değerlendirildi.

Denetimlerde ayrıca genel temizlik, iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı ve kişisel temizlik kuralları denetlenirken pişmiş ekmeklerde gramaj kontrolü de yapıldı. Ekipler, halk sağlığını tehdit edecek her türlü olumsuzluğun önüne geçmek istediklerini belirterek, denetimlerin devam edeceğini bildirdi.