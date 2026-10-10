Bozüyük'te Amatör Spor Haftası'nda sporcular Cumhuriyet Meydanı'nda spor yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bozüyük'te Amatör Spor Haftası'nda sporcular Cumhuriyet Meydanı'nda spor yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bozüyük\'te Amatör Spor Haftası\'nda sporcular Cumhuriyet Meydanı\'nda spor yaptı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bozüyük'te Amatör Spor Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte sporcular Cumhuriyet Meydanı'nda spor faaliyetleri gerçekleştirdi. İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yaldız, sporun yaygınlaştırılması ve sağlıklı yaşam bilincinin artırılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Amatör Spor Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Bozüyük Kaymakamlığı ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen etkinlikte sporcular Amatör Spor Haftası kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda çeşitli spor faaliyetleri gerçekleştirdi.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yaldız, yaptığı konuşmada, etkinlik kapsamında sporcular ve antrenörlerin birlikteliğiyle halkın ve gençlerin dikkatini çekmek ve toplumsal farkındalık yaratmaya çalıştıklarını belirterek, sporun toplum genelinde yaygınlaştırılması, sağlıklı yaşam bilincinin artırılması ve farklı sportif faaliyetlerin teşvik edilmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Kaynak: AA
Cumhuriyet MeydanıEtkinliklerGençlikBozüyükGüncelSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Garip sesler duyduğu yere gitti, gördüğü manzara karşısında şoke oldu Garip sesler duyduğu yere gitti, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Usta ismin cenazesinde dekolte krizi Başını örttü ama kıyafetine eleştiri yağdı Usta ismin cenazesinde dekolte krizi! Başını örttü ama kıyafetine eleştiri yağdı
İsmail Saymaz ve Murat Ağırel için itiraz geldi, karar değişti İsmail Saymaz ve Murat Ağırel için itiraz geldi, karar değişti
İsrailli rakibinin elini havada bıraktı 35 saniyede mindere gömdü İsrailli rakibinin elini havada bıraktı! 35 saniyede mindere gömdü
’Ankara Abisi’ gözaltına mı alındı 'Ankara Abisi' gözaltına mı alındı?
60 milyonluk garaj Türkiye’de sadece 2 tane var 60 milyonluk garaj! Türkiye'de sadece 2 tane var
15:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan okul saldırılarıyla ilgili dikkat çeken sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan okul saldırılarıyla ilgili dikkat çeken sözler
15:30
Gençlerbirliği-Amedspor maçında müthiş son 903’te puanlar paylaşıldı
Gençlerbirliği-Amedspor maçında müthiş son! 90+3'te puanlar paylaşıldı
14:50
Kendisini öldüren eski eşinin olaydan 2 hafta önce hayatını kurtarmış
Kendisini öldüren eski eşinin olaydan 2 hafta önce hayatını kurtarmış
14:25
Bahçeli’den dikkat çeken Öcalan çıkışı: Onun da hakkıdır
Bahçeli'den dikkat çeken Öcalan çıkışı: Onun da hakkıdır
14:09
Yeni dönem Sigara satışında TC kimlik numarası şart olacak
Yeni dönem! Sigara satışında TC kimlik numarası şart olacak
13:43
Vanlı Kara Haydar soruşturmasında 1,5 milyar TL daha bulundu Toplam tutar 2,5 milyara dayandı
Vanlı Kara Haydar soruşturmasında 1,5 milyar TL daha bulundu! Toplam tutar 2,5 milyara dayandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2026 15:45:21. #.0.2#
SON DAKİKA: Bozüyük'te Amatör Spor Haftası'nda sporcular Cumhuriyet Meydanı'nda spor yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei