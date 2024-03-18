Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü töreni düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk ve Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu tarafından çelenkler bırakıldı. Bozüyük Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği adına çelengin de bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Metristepe Kültür Merkezi'nde devam eden programda konuşan İlçe Garnizon Komutanı Mühimmat Binbaşı Caner Yılmaz, "Türk vatanının kutsallığını, Türk milletinin namusunu ve Türk bayrağının şanını canından üstün tutan aziz şehitlerimiz; sizleri bizden ayıran ölüm size olan bağlılığımızı asla koparamayacak. Kutsal emanetiniz olan Türk vatanı ilelebet hür kalacaktır. Sizlere söz veriyoruz ki Çanakkale'de sonsuza dek geçilemeyecek." dedi.
Program, Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu tarafından hazırlanan sinevizyon ve "Diriliş Destanı Çanakkale" oratoryo gösterisiyle tamamlandı.
Protokol üyelerince İntikamtepe Şehitliğinin ziyaret edilmesiyle etkinlikler sona erdi.
Son Dakika › Güncel › Bozüyük'te Çanakkale Şehitleri Anma Günü Töreni Düzenlendi - Son Dakika
Sinop'un Erfelek, Ayancık ve Gerze ilçelerinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yılı dolayısıyla törenler düzenlendi. Törenlerde, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu, saygı duruşu, İstiklal Marşı okunması ve şehitler için dua edilmesi gibi etkinlikler gerçekleştirildi. Ayrıca, öğrenciler tarafından şiirler okundu ve gösteriler sunuldu.
AK Parti Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Balpınar'ın köy iken modern bir belde statüsüne kavuştuğunu ve bu durumun AK Parti belediyeciliğinin en güzel örneği olduğunu belirtti. Balpınar Belde Belediye Başkanı Hüseyin Geylani ise beldeye kazandırdığı hizmetlerle ilgili bilgi verdi.
İngiltere'deki Bonhams Müzayede Evi, Fatih Sultan Mehmet'in şehzadeliği dönemine tarihlenen bir madalyonu açık artırmaya çıkaracak. Bronz üzerine işlenmiş portrenin, bilinen en eski Müslüman lider portresi olduğu belirtilirken, tahmini satış bedeli 1,5-2 milyon sterlin olarak açıklandı. Madalyonun üzerindeki yazılar ve tasarımlar olmaması, taşınabilir boyutta olması ve düzgün oyuklarıyla Sultan'ın kişisel ve önemli bir eşyası olduğu düşünülüyor. Açık artırma 21 Mayıs'ta gerçekleşecek.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Şimşek'in bankacılara faiz artırma talimatı verdiği iddiasının doğru olmadığını bildirdi. İftar programının lüks bir restoranda değil, İstanbul Finans Merkezi'ndeki Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'nde yapıldığı ve Türkiye Bankalar Birliği tarafından yapılan kamuoyu duyurusuyla iddiaların yalanlandığı belirtildi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, kentsel dönüşümün önemine vurgu yaparak, büyük mahalle bazlı yapılması gerektiğini belirtti. Özhaseki, kentsel dönüşümün Türkiye için büyük bir çaba gerektirdiğini ve bu konuda çalışmaların hızlandırılması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, AK Parti iktidarları döneminde 1 milyon 340 bin konut yapıldığını ve kentsel dönüşümün müteahhitlik gruplarıyla sürdürülmesinin önemine değindi.
İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Kürşat Zorlu, Çorum'da Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner'i ziyaret etti ve İYİ Parti Çorum İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi. Zorlu, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi ve İYİ Parti olarak yapıcı muhalefet anlayışıyla iktidarın aynı hataları tekrar yapmaması için öneriler, projeler geliştirdiklerini belirtti. Ayrıca, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde İYİ Parti'nin Çorum Belediye Başkan adayı Ahmet Ertekin'e destek istedi ve belediyecilik vizyonlarıyla eksiklikleri gidermeyi hedeflediklerini ifade etti.
Mardin'de AK Parti Artuklu Belediye Başkan adayı Mehmet Tatlıdede'nin seçim aracına düzenlenen taşlı saldırıda, sürücü yaralandı. Saldırı sonucunda minibüsün camları kırıldı ve sürücü yüzünden yaralandı. Tatlıdede, saldırganların tespit edilmesi için jandarma ekiplerinin inceleme yapacağını belirtti. Seçim çalışmalarına devam edeceklerini vurgulayan Tatlıdede, saldırının kendilerini yıldıramayacağını ve çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti. Sürücü Tulga ise tedavisinin ardından taburcu edildi ve saldırganlar hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
Bitlis'in Hizan ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda Kur'an-ı Kerim okundu, konuşmalar yapıldı ve şiirler okundu. Tören, müzik dinletisi ve bayrak gösterisiyle sona erdi. Törene, ilçe yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden işçi servisi bir eve çarptı ve ardından aynı yönde ilerleyen bir otomobile çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı ve olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.
ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında deplasmanda Bitexen Giresunspor'u 6-0 yenerek 3 maç aradan sonra galibiyete ulaştı. Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren sarı-yeşilli ekip, bu sezon ilk kez bir maçta 6 gol attı. Şanlıurfaspor, 15. dakikada Amar Begic, 34. dakikada Yusuf Emre Gültekin, 37, ve 56. dakikalarda Marco Paixao, 77. dakikada Emanuel Dening ve 83. dakikada Mehmet Yiğit'in golleriyle deplasmandaki karşılaşmadan galip ayrıldı. Lig'de 3 maç aradan kazanan Şanlıurfa temsilcisi, futboldaki milli araya da moralli girdi. Sarı-yeşilli ekip, 6 galibiyet, 9 beraberlik ve 12 mağlubiyetle topladığı 27 puanla 14. sırada bulunuyor. Şanlıurfaspor, 28. hafta maçında ise sahasında 2 Nisan Salı günü saat 14.00'da Sakaryaspor ile karşılaşacak.
Muş'un Bulanık ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Törende çelenk sunulması, saygı duruşu, İstiklal Marşı okunması ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Programa Kaymakam, Belediye Başkan Vekili, askeri yetkililer, kurum amirleri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde esnafı ziyaret etti ve partisinin adaylarına destek istedi. Ziyaret sırasında kadınların yoğun ilgisiyle karşılaşan Akşener'e bir yurttaş yemeni hediye etti.