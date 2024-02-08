Bozüyük\'te firari hükümlü yakalandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 7 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asayişin sağlanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Çalışmalarda, "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 7 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Üzerinde sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheli yakalandı
Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, şehirlerarası otobüslerde denetleme çalışmaları yaptı.
Bu kapsamda, bir şüphelinin üzerinde 2,04 gram sentetik uyuşturucu bulundu.
Zanlı hakkında yasal işlem başlatıldı.
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