Bozüyük'te İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy Anma Programı Düzenlendi - Son Dakika
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Bozüyük'te İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy Anma Programı Düzenlendi

Bozüyük\'te İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy Anma Programı Düzenlendi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, Kumral Abdal Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen 'İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü' programı gerçekleştirildi. Programda, İstiklal Marşı'nın yazıldığı şartlar ve değeri üzerine konuşmalar yapıldı. Öğrenciler tarafından hazırlanan sahne gösterisi ve şiirlerin okunmasının ardından yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Programa, Bozüyük Belediye Başkan Vekili, Cumhuriyet Başsavcısı, okul müdürleri, öğretmenler, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

12.03.2024 14:57  Güncelleme: 15:18
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla Kumral Abdal Anadolu Lisesince program düzenlendi.

Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'ndeki programda konuşan Okul Müdürü Harun Tatlıoğlu, İstiklal Marşı'nın hangi şartlarda yazıldığını bilinmesi ve onu bu çerçevede değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Öğrenciler tarafından hazırlanan sahne gösterisi ve şiirlerin okunmasının ardından yarışmada dereceye giren öğrencilere Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk tarafından ödüllerini verdi.

Programa, Bozüyük Belediye Başkan Vekili İsmail Özcan, Cumhuriyet Başsavcısı Alaattin Çolak, okul müdürleri, öğretmenler, siyasi partilerin temsilcileri, kurum amirleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bozüyük'te İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy Anma Programı Düzenlendi - Son Dakika

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