Bozüyük\'te 48 bin 400 makaron ele geçirildi, şüpheli hakkında işlem başlatıldı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, 48 bin 400'ü dolu 100 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilen kaçak sigara operasyonunda bir şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede bir zanlının kaçak tütün mamulü ürettiğini tespit ederek operasyon düzenledi.
Bu kişinin evi ve aracında yapılan aramalarda 48 bin 400'ü dolu 100 bin makaron, 3 kompresör ile 2 sigara sarma makinesi ele geçirildi.
Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.
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