Bozüyük'te Kaçak Tütün Operasyonu: 80 Bin Dolu Makaron Ele Geçirildi

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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda, 80 bin adet dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak tütün ve tütün mamulü ticaretini önlemek amacıyla bir araçta arama yaptı.

Araçta 80 bin adet dolu makaron bulundu.

Zanlı hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.