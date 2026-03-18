Bozüyük\'te Kaçakçılık Operasyonu

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkez Amirliği ekiplerince, ilçe merkezinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında ihbar üzerine bir araca operasyon düzenledi.
Ekipler araçta yaptığı aramada, 125 bin sarma sigara ele geçirildi.
Operasyonda yakalanan şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
