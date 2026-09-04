Bozüyük\'te kurtuluşun 104\'üncü yılında konser coşkusu, vatandaşlar hep bir ağızdan söyledi

(BİLECİK) - Bozüyük Belediyesi tarafından ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yılı dolayısıyla düzenlenen Kurtuluş Günü etkinlikleri, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen konser programlarıyla devam etti.

Bozüyük Belediyesi'nin Kurtuluş Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen konser programı öncesinde saat 19.00'dan itibaren A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2026 CEV Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Almanya ile yaptığı çeyrek final maçı dev ekrandan izlendi.

Maçın ardından başlayan konser programında, "Bilinçaltı" müzik grubu izleyenlerle buluştu. Genç müzisyenlerin sahne performansı vatandaşlardan beğeni topladı. Programın devamında ise ilçenin sevilen seslerinden Yunus Emre Sert ve Orkestrası sahne aldı. Kurtuluş Günleri'ne özel hazırlanan eserleri seslendiren Yunus Emre Sert ve Orkestrası, Bozüyüklülere müzik dolu bir akşam yaşattı.

Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran vatandaşlar, sevilen eserlere hep bir ağızdan eşlik ederek Kurtuluş Günü coşkusunu yaşadı.

Kurtuluş Günü etkinlikleri, konser ve etkinliklerle vatandaşları bir araya getirmeye devam edecek.