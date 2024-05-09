Bozüyük'te Modern ve Teknik Arıcılık Projesi Kapsamında Arı Kovanları Dağıtıldı

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(BİLECİK) - "Modern ve Teknik Arıcılık Yolunda Bilecik" projesi kapsamında Bozüyük'te 21 üreticiye, 158 adet arı kovanı yüzde 50 hibeli dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteklediği, Bilecik Valiliği himayesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Bilecik Arı Yetiştiricileri Birliği tarafından organize edilen "Modern ve Teknik Arıcılık Yolunda Bilecik" projesi kapsamında Bozüyüklü 21 üreticiye, 158 adet arı kovanı yüzde 50 hibe destekli dağıtıldı.

Arı kovanlarının üreticilere dağıtımı, Bozüyük Belediyesi Mezbaha bahçesinde yapıldı. Dağıtıma, Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Belediye Başkan Vekili Sezai İnci, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Karasu, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Aksu, Kent Konseyi Başkanı Nurettin Oydu, Ziraat Odası Başkanı Süleyman Çaydere, CHP İlçe Başkanı İsmail Akçasoy, CHP Belediye Meclis ve İl Genel Meclis Üyeleri ile arı üreticileri katıldı.

Kaymakam Öztürk, kovanları üreticilere teslim etti.