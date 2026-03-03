Bozüyük'te Otomobil Devrildi: 2 Yaralı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
A.A. (52) yönetimindeki 16 SJA 22 plakalı otomobil, Bozüyük-İnegöl kara yolunun Muratdere mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ve eşi S.A. (49) yaralandı.
Sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
