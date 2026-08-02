Bozüyük'te Otomobil Yangını: 3 Yaralı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilde 3 kişi yaralandı, hayati tehlike yok.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bariyerlere çarparak alev alan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.
H.G. (27) yönetimindeki 33 ATH 840 plakalı otomobil, Bozüyük-Bursa kara yolunda bariyerlere çarparak yanmaya başladı.
Otomobilde sıkışan sürücü ile A.T.E. (24) ve C.M. (23), yoldan geçenler tarafından kurtarıldı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 kişinin vücutlarında yanıkların olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.
Kazanın ardından yanan otomobil, kullanılamaz hale geldi.
Araçtakilerin Balıkesir'de görevli askeri personel oldukları öğrenildi.
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