Bozüyük'te Otomobilden Hırsızlık Yapan Zanlı Yakalandı

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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir otomobilden hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Yenidoğan Mahallesi'ndeki bir aracın lastiklerinin kesilerek içindeki teyp ile çantanın çalınmasına ilişkin çalışma yaptı.

Motosikletle Tekke Mahallesi'ne gittiği tespit edilen zanlı, polis ekiplerince yakalanarak hakkında yasal işlem başlatıldı.

Çalınan malzemeler, ekiplerce sahiplerine teslim edildi.