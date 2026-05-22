Bozüyük'te Şiddetli Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi
Bozüyük'te Şiddetli Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi

22.05.2026 20:52
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde sağanak yağış nedeniyle su birikintileri oluştu, sürücüler zorlandı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde şiddetli sağanak etkili oldu.

İlçedeki yoğun yağış nedeniyle bazı caddeler ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Sürücüler ve yayalar, birikintiler nedeniyle yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Bazı vatandaşlar, yağıştan etkilenmemek için iş yerlerinin kepenklerinin altına sığındı.

Polis ekipleri, sürücüleri araçlarını dikkatli kullanmaları yönünde uyardı.

Bilecik kent merkezinde de yağış etkili oldu.

Kaynak: AA

