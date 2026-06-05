Bozüyük\'te Tır Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde tırın bariyere çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti.

M.A. yönetimindeki 34 DF 5906 plakalı tır, Bozüyük-Kütahya kara yolunun Akpınar mevkisinde, aracın tekerleğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak bariyere çarptı.

Kazayı fark edenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde sürücü M.A'nın yaşamını yitirdiği belirledi.

Sürücünün cesedi, Bozüyük Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.