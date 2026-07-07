Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, SUV tipi araç ile panelvanın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 sürücü yaralandı.
H.D. (53) yönetimindeki 11 ACT 801 plakalı SUV tipi araç, Bozüyük-Söğüt kara yolunun Günyarık köyü mevkisinde K.Ç. (43) idaresindeki 34 NHP 130 plakalı panelvanla çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Bozüyük'te Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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