Bozüyük'te Trafik Kazası: 5 Yaralı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde minibüs ile otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde panelvan minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
E.E. (45) yönetimindeki 11 ADB 567 plakalı panelvan minibüs, Saraycık mevkisinde, B.Ö. (40) idaresindeki 11 UC 374 plakalı otomobille çarpıştı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaplan ihbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü E.E. ile otomobilde bulunan Y.Ö. (41) A.Ş.Ö. (14) Z.A.Ö. (21) ve F.B. (68) yaralandı.
Sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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