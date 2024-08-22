Bozüyük\'ün düşman işgalinden kurtuluşu Haluk Levent konseriyle kutlanacak

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(BİLECİK) - Bozüyük'ün düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü, Haluk Levent konseriyle kutlanacak.

Bozüyük Belediyesi, şehrin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılında Haluk Levent'i ilçeliler ile buluşturacak. Kapalı Pazar otoparkında 1 Eylül 2024 Pazar günü akşamı saat 20.30'da 7'den 70'e on binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşmesi beklenen konser ile kurtuluş coşkusu zirveye çıkacak.

Bozüyük Belediyesi tarafından hazırlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 4 Eylül Kurtuluş Günü etkinlikleri kapsamında 4 Eylül Spor Sahaları'nda, 27-29 Ağustos 2024 tarihleri arasında Kum Voleybolu ve Sokak Basketbolu Turnuvası yapılacak.

4 Eylül Bozüyük'ün düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünde ayrıca gün içerisinde törenler ve akşam saatlerinde araç konvoyu; 4 ile 7 Eylül 2024 tarihleri arasında ise Gençlik Kampı düzenlenecek.