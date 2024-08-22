Bozüyük'ün düşman işgalinden kurtuluşu Haluk Levent konseriyle kutlanacak - Son Dakika
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Bozüyük'ün düşman işgalinden kurtuluşu Haluk Levent konseriyle kutlanacak

Bozüyük\'ün düşman işgalinden kurtuluşu Haluk Levent konseriyle kutlanacak

Bozüyük'ün düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü, Haluk Levent konseriyle kutlanacak. Bozüyük Belediyesi tarafından düzenlenecek konser, 1 Eylül 2024 Pazar günü akşamı saat 20.30'da gerçekleşecek ve on binlerce kişinin katılımı bekleniyor. Ayrıca etkinlikler kapsamında spor turnuvaları, törenler ve gençlik kampı düzenlenecek.

22.08.2024 11:02  Güncelleme: 11:04
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(BİLECİK) - Bozüyük'ün düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü, Haluk Levent konseriyle kutlanacak.

Bozüyük Belediyesi, şehrin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılında Haluk Levent'i ilçeliler ile buluşturacak. Kapalı Pazar otoparkında 1 Eylül 2024 Pazar günü akşamı saat 20.30'da 7'den 70'e on binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşmesi beklenen konser ile kurtuluş coşkusu zirveye çıkacak.

Bozüyük Belediyesi tarafından hazırlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 4 Eylül Kurtuluş Günü etkinlikleri kapsamında 4 Eylül Spor Sahaları'nda, 27-29 Ağustos 2024 tarihleri arasında Kum Voleybolu ve Sokak Basketbolu Turnuvası yapılacak.

4 Eylül Bozüyük'ün düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünde ayrıca gün içerisinde törenler ve akşam saatlerinde araç konvoyu; 4 ile 7 Eylül 2024 tarihleri arasında ise Gençlik Kampı düzenlenecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bozüyük'ün düşman işgalinden kurtuluşu Haluk Levent konseriyle kutlanacak - Son Dakika

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