Bozüyük\'ün Kurtuluşunun 104. Yılı Coşkuyla Kutlandı

(BİLECİK) - Bozüyük'ün düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yılı, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Gün boyunca farklı etkinliklerin gerçekleştirildiği programda, şehitler dualarla anılırken halk oyunları, oratoryo ve dans gösterileri sunuldu.

Bozüyük'te ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 104'ünc yılı dolayısıyla tören düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen tören Atatürk Anıtı'na Bozüyük Kaymakamlığı, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin sunulması ile başladı.

Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı atışı yapılmasının ardından kutlama mesajları okundu. Ardından Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Kaymakam Ahmet Naci Helvacı ve Başkan Bakkalcıoğlu ev sahipliğinde düzenlenen programa Garnizon Komutanı Mühimmat Yarbay Serhat Doğusoy, Cumhuriyet Başsavcısı Uğur Işık, kurum müdürleri, şehit aileleri ve gaziler, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri, il genel meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

HELVA VE LİMONATA İKRAM EDİLDİ

Bakkalcıoğlu'nun konuşmasının ardından Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Programın devamında "Bozüyük'ün Özgürlük Sesi" adlı oratoryo ve dans gösterisi ile Bozüyük Belediyesi Halk Oyunları Ekibi'nin gösterisi sunuldu.

Program, protokol üyeleri tarafından 4 Eylül Kurtuluş Etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Cuma namazı öncesinde şehitler için Kasımpaşa Merkez Camii'nde mevlit okutuldu. Namazın ardından ise Bozüyük Belediyesi tarafından cemaate helva ve limonata ikram edildi.

Öğle saatlerinde ise belediyenin sesli anons sistemi üzerinden marşlar ve kahramanlık türküleri yayınlandı.

Kurtuluş Günü programı, akşam saatlerinde belediye araçlarıyla gerçekleştirilecek konvoy ve fener alayının ardından Cumhuriyet Meydanı'nda devam edecek.

Program kapsamında Kafkas Halk Dansları Topluluğu ve Bozüyük Belediyesi Halk Oyunları Ekibi gösteriler sunacak. Ardından Bozüyük Belediyesi Orkestrası ve konuk sanatçı Gözde Öksüz sahne alacak.