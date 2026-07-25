Bozyazı'da Hafızlık Eğitimi
Mersin Bozyazı'da hafızlık eğitimi veren kur'an kursları, sosyal etkinliklerle destekleniyor.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde Kur'an kurslarında öğrencilere hafızlık eğitimi veriliyor.
İlçe Müftülüğü bünyesindeki Denizciler Kız Hafızlık Kur'an Kursu ile Tekeli Mehmet Akif Ersoy Erkek Hafızlık Kur'an Kursu devam ediyor.
Kurslarda öğrenciler, Diyanet İşleri Başkanlığının hafızlık eğitim programı kapsamında derslere katılıyor.
Ezber programlarının yanı sıra öğrencilerin kişisel gelişimlerini destekleyen sosyal etkinlikler de düzenleniyor.
Kaynak: AA
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