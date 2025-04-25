Bozyazı\'da Motosiklet Elektrikli Bisikletle Çarpıştı

Bozyazı ilçesinde, elektrikli bisikletle çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.
K.P. idaresindeki 33 BAV 109 plakalı motosiklet, Hükümet Caddesi'nde H.Y'nin kullandığı elektrikli bisikletle çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet, park halindeki araca ve ardından kamyona çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile arkasındaki İ.G. sağlık ekiplerince Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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