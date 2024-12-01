Bozyazı'da Sabah Namazı Buluşması

Mersin'in Bozyazı ilçesinde sabah namazı buluşması düzenlendi.
Bozyazı Müftülüğünce düzenlenen programda Denizci Mehmet Camisi'nde sabah namazında bir araya gelen vatandaşlar namazın ardından dua etti, Kur'an-ı Kerim tilaveti dinledi.
Program sonunda çorba ve çeşitli ikramlarla vatandaşlar birlikte kahvaltı etti.
Programa Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu da katıldı.
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