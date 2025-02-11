Bozyazı\'da Umre Semineri Düzenlendi

Mersin'in Bozyazı ilçesinde umre organizasyonuna katılacak kişiler için seminer düzenlendi.
İlçe Müftülüğünce organize edilen seminere, umre yolculuğuna çıkacak vatandaşlar katıldı.
Programda konuşan İlçe Müftüsü Yakup Avcı, umrenin önemine ve hazırlık sürecine ilişkin bilgi verdi.
Avcı, vatandaşlara hayırlı yolculuklar diledi.
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