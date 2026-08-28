Bozyazı'da Zafer Bayramı programı ve şehitlik ziyareti
Mersin'in Bozyazı ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Denizci Mehmet Camisi'nde program düzenlendi. Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi ve ardından protokol şehitlikleri ziyaret etti.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla program düzenlendi.
Bozyazı Müftülüğünce Denizci Mehmet Camisi'nde düzenlenen programa ilçe protokolü, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.
Programda Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.
Daha sonra ilçe protokolü, şehitler Yaşar Navgasın ve Resul Kara'nın kabirlerini ziyaret etti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Bozyazı'da Zafer Bayramı programı ve şehitlik ziyareti - Son Dakika