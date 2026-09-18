Bozyazı Kaymakamı Topsakaloğlu, gazilerin fedakarlıklarının unutulmayacağını söyledi

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Topsakaloğlu, mesajında, gazilerin Türkiye'nin bağımsızlığı, milletin birlik ve beraberliği ile devletin bekası için fedakarlık gösterdiğini belirtti.

Gazilerin şanlı tarihin "onur abideleri", milletin ise gurur ve iftihar kaynağı olduğunu ifade eden Topsakaloğlu, vatan uğruna canlarını hiçe sayarak mücadele eden gazilerin fedakarlıklarının asla unutulmayacağını kaydetti.

Gazilere sağlık ve huzur dolu bir ömür dileyen Topsakaloğlu, 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutladı.